فيلم الدراما الرومانسية My Love يتصدر شباك التذاكر الصينى فى عيد العمال

القاهرة - سامية سيد - طرح عدد كبير من الأفلام الصينية فى دور السينما للاستفادة من عطلة عيد العمال، لكن الدراما الرومانسية تصدرت دور العرض الصينية، فكان فيلم التجسس Zhang Yimou هو أفضل إصدار جديد تم افتتاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع المربحة في عيد العمال، في الصين، لكنه لم يكن أكثر ربحًا، حيث تغلب فيلم الرومانسية الشبابي My Love، من إنتاج Beijing Enlight Pictures، علي جميع الإصدارات محققا 65.1 مليون دولار، منذ يوم الجمعة الماضى وحتى أمس الأحد، وجاء Cliff Walkers في المركز الثاني محققا 38.8 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات من متعقب شباك التذاكر الصيني Artisan Gateway ، ويأتى هذا فيما يستمر عيد العمال الوطني الصيني حتى 5 مايو.



My Love

My Love هو إعادة إنتاج للدراما الرومانسية الكورية On Your Wedding Day الذي طرحت (2018)، ويحكي الفيلم قصة حب بين زميلين سابقين في المدرسة الثانوية، يتتبعان علاقتهما الرومانسية على مدى 15 عامًا حتى تتزوج الفتاة من رجل آخر، والنسخة الصينية من بطولة الممثل جريج هسو (المعروف أيضًا باسم جريج هان) والممثلة تشانج روانان.

يأتى هذا فيما، زادت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Tom and Jerry بحوالى المليون دولار، وذلك خلال الأسبوع الماضى، وبذلك تكون وصلت مجمل الإيرادات إلى 102 مليون و342 ألف دولار أمريكي حول العالم، منذ طرحه يوم 26 فبراير الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 43 مليونا و542 الف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و58 مليون و800 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم .

فيلم Tom and Jerry من إنتاج شركة Warner Bros، وتقدر مدته بساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلى، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، توفى في خلال العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.