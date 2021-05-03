شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة كاردشيان تعيش الرعب من جديد بعد استهدافها من رجل مجهول اقتحم مكان إقامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عائلة "كاردشيان" تعيش دائمًا فى حالة من القلق بسبب التعدى الدائم على ممتلكاتهم وكسر حاجز خصوصيتهم من قبل أشخاص مجهولة بحجة مقابلتهم أو رؤيتهم و هو الأمر الذى يسبب الكثير من القلق لأفراد هذه العائلة الشهيرة.

من المعروف أن حراس الأمن يعملون بشكل مكثف من أجل حماية عائلة كاردشيان لكن الأمر تطلب خلال الأيام الماضية المزيد من الحكمة وتكثيف الأمن لوقت إضافى، حيث كشف موقع "TMZ" عن أن رجال الأمن قبضوا على رجل آخر ظهر يبحث عن أفراد العائلة الشهيرة وذلك قبل أن يتم احتجازه واعتقاله.

أشارت مصادر لموقع "TMZ" أنه فى حوالى الساعة 11 مساءً خلال أحد أيام الأسبوع الماضى، صعد رجل يبلغ من العمر (33 عامًا) إلى البوابة المؤدية إلى المكان الذى يعيش فيه أفراد الأسرة فى منطقة كالاباساس، وقيل للموقع أن الرجل أخبر الحراس أنه يريد رؤية عائلة كاردشيان، لكن لم يحدد أى شخص منهم، لكن أفراد الأمن أبعدوه عن المكان لكن المفاجأة أنه بعد وقت قصير كان الرجل يسير داخل المجمع السكني المسور الذى تعيش به العائلة و يبدو أنه قفز فوق جدار أو سياج للدخول.

وأشارت التقارير إلى أنه لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتمكن الأمن من الوصول إليه واحتجازه أثناء انتظار الشرطة، وقد تم القبض على الرجل بتهمة التعدى على ممتلكات الغير وحجزه بقسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل لم يقترب من أى من مساكن كاردشيان، كما أشار مصدر للموقع إلى أن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا الذى تم القبض عليه وهو ليس واحدًا من المتعدين السابقين على منزل كيندال جينر والذى تسبب فى رعب كيندال وإصرارها على ترك منزلها مؤخرًا، خاصة أنها تعرضت لهذه التجربة مرتين متتاليتين.