شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة محمد مبروك تكرم إياد نصار بعد تجسيد دور زميلهم الشهيد فى الاختيار 2.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت دفعة خريجي كلية الشرطة عام 1995 على تكريم النجم إياد نصار بعد نجاحه الكبير في تجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك، في مسلسل "الاختيار 2"، وشارك إياد، مجموعة صور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من حضوره حفل الفطار وتكريمه من زملاء وأصدقاء الشهيد محمد مبروك، مصحوبة بتعليق: "فطار وتكريم مع ضباط الشرطة من خريجى دفعه 1995 وهي دفعه الشهيد العقيد محمد مبروك".



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تدوينة اياد نصار

وحصل إياد نصار علي درع تكريم يحمل صورة الشهيد مبروك، مزينة بإهداء له من أصدقاء الشهيد، والذى كتب عليه: "لكل مبدع إنجاز.. ولكل مقام مقال.. ولكل نجاح شكر وتقدير.. إهداء إلى الفنان إياد نصار علي روعة تجسيد دور الشهيد العقيد محمد مبروك في الاختيار 2.. إهداء من دفعة كلية الشرطة 1995".



اياد نصار



تكريم اياد نصار



فطار اياد نصار مع دفعة الشهيد محمد مبروك

وكان الفنان إياد نصار تحدث عن التفاصيل التي كشفتها له أسرة المقدم الراحل محمد مبروك، ليستعد لتقديم دوره في مسلسل "الاختيار 2"، وأهم الرسائل التي تلقاها بعد العمل، وقال إياد نصار خلال حواره مع قناة "سكاى نيوز"، إنه اجتمع بأسرة الشهيد محمد مبروك، وكشفت له زوجته بعض التفاصيل الخاصة بالراحل، متابعا: "أهم ما لفتني في حديثي مع زوجة الراحل، هو سؤالها عما كانت تحتويه جيوب بنطاله، فقالت إنه كان يحمل النقود بشكل عشوائي دون محفظة، ما أعطاني لمحة عن شخصيته المتواضعة والعفوية والكريمة.. الرجل لا يريد أن يتقيد بالمحفظة ليخرجها ويفتحها في كل مرة يرغب فيها بتقديم المساعدة المالية لأحد".

وعن أفضل الرسائل التي تلقاها بعد عرض المسلسل، قال: "بعض الأشخاص الذين كانوا يعرفون مبروك بشكل شخصي تواصلوا معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكدوا له الشبه الكبير بينهما، ونجاحه في تقديم شخصيته بأدق تفاصيلها كطريقة المشي وأسلوب الحديث، بالرغم من أنه لا توجد الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو للراحل، وأما رد الفعل الثاني فكان من طفل بعث برسالة ليسأل فيها ما إذا كان مبروك قد قدم شهادته في قضية التخابر، ليؤكد له نصار أنه تم تقديم الشهادة المكتوبة التي تركها بالفعل.

ويشار إلى أن الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"، شهدت اغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك الذى جسد دوره إياد نصار، على يد التكفيريين وذلك قبل أيام من شهادته فى المحكمة بقضية تخابر محمد مرسى، حيث وضع التكفيريين خطة بمساعدة ضباط المرور الخائن محمد عويس والذى جسد دوره الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

وقام محمد عويس الاتصال بصديقه محمد مبروك ليطلب مقابلته ويتفق معه على موعد، ويخبربه التكفيريين الذى ينتظرونه تحت منزله، وعندما ينزل مبروك ويستقل سيارته، يتحرك التكفيريين ورائه، وفجأة يطلقوا العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده فى مشهد مؤثر، وبعدها تعرض صورة الشهيد محمد مبروك الحقيقية وفيديو حقيقى لابنته تبكى على وفاة والدها وتتوعد القتلة مع عرض أيضاً صور حقيقية من جنازته على أنغام أغنية حزينة للكينج محمد منير.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.