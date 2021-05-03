شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20.. هل يتجدد الحب بين هنا وحازم ويستأنفان حياتهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن مواجهة بين حازم "محمد ممدوح" و"مؤنس"، بعدما زار الأخير حازم فى منزله لمحاولة إقناعه بتسجيل الطلاق بينه وبين هنا "منى زكى" بشكل رسمى، وبعد مناقشة وسجال بينهما اتفقا أن يذهبا لتسجيل الطلاق يوم الأحد وأن تأتى هنا بمفردها لمنزل حازم فترة غيابها حتى تجمع ملابسها ومتعلقاتها، وحرص مؤنس على التحدث تليفونيًا مع هنا ليثبت لحازم أنها تتعجل تسجيل الطلاق لدرجة أنها ستتنازل لحازم عن كل حقوقها.

"اتصل مؤنس تليفونيًا بهنا ليؤكد لها أن حازم وافق على إتمام الطلاق بشكل رسمى وأنه اتفق معه أن تتنازل عن كل حقوقها ليبدو الأمر لهنا "منى زكى" وكأن حازم غير متمسك بها ويساومها على حقوقها فتزيد الفجوة بينهما، لذلك فتح الاسبيكر كى يسمع حازم المكالمة.

ولكن كان حازم أكثر ذكاء وأثناء المكالمة سأل هنا إن كان مؤنس أوصل لها خطابه الذى كتبه لها عندما كانت فى أمريكا، فاندهشت هنا وسألت "أى خطاب" وهو ما كشف عن أن مؤنس حرص على إخفاء خطاب حازم لهنا، وهو ما أدى لارتباكه وأسرع فى إنهاء المكالمة، ليؤكد حازم أنه يعرف أن مؤنس تحايل حتى يستميل هنا وأنه أخفى خطابه عنها متعمدًا، وأن هنا لا تحبه بدليل أنها تمنع نفسها عنه ولا تعامله كزوج، وتتحجج بورقة الطلاق.

وظهر من خلال الأحداث خاصة الحلقة 20 أن هنا ما زالت تحمل حنينًا لحازم ولا ترغب فى إنهاء علاقتها معه بشكل قاطع، وهو ما ظهر عندما ذهبت لإحضار ملابسها ومتعلقاتها من منزل حازم، ونظرات الحنين للمنزل والصور التى جمعتها بزوجها، وحتى أنها خرجت من المنزل دون أن تجمع متعلقاتها وهو ما أغضب مؤنس الذى كان ينتظرها خارج المنزل مؤكدًا أنه لا يصح أن تترك متعلقاتها فى منزل رجل أجنبى عنها.

ويظهر حنين هنا لحازم مع عدد من الأحداث، حتى أنها طلبت من مؤنس أن تجعل حازم يرى ابنه إبراهيم لأنه لم يره منذ مولد ويحتفظ فى المنزل بالصورة الوهمية التى أرسلتها له حين كانت فى أمريكا بعد ولادتها، وبعد إلحاح وافق مؤنس، لتنتهى أحداث الحلقة 20 بذهاب هنا إلى مكان عمل حازم مع شقيقتها وهى تحمل ابنهما إبراهيم.

فهل تشهد الأحداث القادمة تقاربًا بين هنا وحازم بعد هذا اللقاء، وبعد ما ظهر من حنين كل منهما للآخر رغم الخلافات، وهل يتجدد الحب بينهما بعد هذه المقابلة؟ هذا ما ستفصح عنه الحلقات المقبلة من المسلسل.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.