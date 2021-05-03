شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يعلن إصابته بفيروس كورونا: "إيجابى.. ربنا يحفظكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له والحفاظ علي أنفسهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار الفيروس بشكل كبير الفترة الحالية، حيث كتب فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ايجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم.. دعواتكم.. ربنا يحفظكم خدوا بالكم الموضوع منتشر جدا".



احمد ابراهيم

يأتى هذا فيما يشهد الوسط الفنى إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كشفت الفنانة هند عبد الحليم، الأحد، عن إصابتها وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت الفنانة هند عبد الحليم عبر حسابها على إنستجرام: "الفترة دي فترة صعبة أوي.. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه وتاخد بالك منه أو حتى تشوفه خاصة لما تتعب أنت كمان ومتبقاش فعلاُ عارف تعمل أي حاجة بس الحمد لله ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن أهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي إحنا فيها دى".

كما سبقها إصابة النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، أيضًا، قبل أيام قليلة، وحينها أكدت مصادر مقربة لـ"الخليج 365"، أن النجم الكبير سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، دخلا المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان الكبير سمير غانم، الخميس، أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

ويشار إلى أن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" - فى وقت سابق - أنه يراهن على أولى أعماله في عالم الغناء والتي تحمل اسم "آخر سهرة" والتي تحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها قريبا وهى من كلمات نادر عبدالله وألحان شريف بدر مشيرا إلى أنه كان يتمنى دخوله عالم الغناء ولكن كان يمنعه انشغاله بالتوزيع وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .

وأضاف أنه سعيد بتعاونه مع شاعر كبير بحجم نادر عبد الله حقق نجاحات كبيرة مع النجوم وكذلك الملحن شريف بدر الذى يتميز بأفكاره الجديدة والمختلفة، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

ويعيش الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، من ضمنهم النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد، وتقدم بشكل جديد عن أعماله السابقة ويراهن عليها بقوة لتكون مفاجأة حيث أنها تحمل طابعا مختلفا.