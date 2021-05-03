شكرا لقرائتكم خبر عن "سيبتك" أحدث أغانى كارول سماحة بتوقيع أحمد عبدالسلام ونادر عبدالله وعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة اللبنانية كارول سماحة في أغنية تحمل اسم "سيبتك" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع أحمد عبد السلام وألحان محمد عبيه، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل عدد من المفاجآت .

وتشارك كارول سماحة بأغنية "اللى خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى يعرض حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان الحالى، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وسبق وأشارت كارول، فى ندوة بـ"الخليج 365"، إلى إمكانية تقديمها أغانى مهرجانات فى حال عرض عليها هذا الأمر، حيث قالت كارول:"لا أمانع ذلك، لكن بفكرة مختلفة ولابد من دراستها خاصة أن هذا اللون من الغناء له جمهوره ومستمعيه".

وردا على سؤال فى حال طلب منها تقديم أغنية مهرجانات مع حمو بيكا أو شاكوش أوعمر كمال، قالت: "ليه لأ، ممكن نعمل كده خاصة لو فكرة كويسة، وهؤلاء ناجحين فى شغلهم، لكن خطى الغنائى مختلف عنهم".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، هى أغنية "شكرا" التى نجحت المخرجة بتول عرفة، فى تقديمها بشكل جديد حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب.