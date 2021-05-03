رحيل الفنان الجزائري بلاحة بن زيان

محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

تتوالى الأحزان بالساحة الفنية الجزائرية في الآونة الأخيرة برحيل عدد من نجومها الذين كانوا علامة فارقة بالمشهد الثقافي الجزائري.



وآخر الفنانين الذين ودعتهم الجزائر، كان الفنان القدير بلاحة بن زيان، الذي توفي ليلة الأحد، عن عمر ناهز 68 عاماً بعد معاناة مع المرض، ألزمه إجراء عملية جراحية مستعجلة الأسبوع الماضي على "شرايين القلب" بالمستشفى العسكري لمحافظة وهران (غرب).

والفنان الراحل بلاحة بن زيان واحد من أشهر الفنانين الكوميديين في الجزائر، وبرع في أداء أدوار الفكاهة بالدراما والمسرح ما أكسبه جمهوراً واسعاً يتابع أخباره وأعماله كلما رأت النور على الشاشة.

ومن بين أشهر الأدوار الفكاهية التي أداها الفنان الراحل كان دور "النوري" في الأجزاء الثلاثة للمسلسل الفكاهي الاجتماعي "عاشور العاشر"، وهو دور وزير يعمل تحت سلطة "السلطان عاشور العاشر"، والذي أحبه الجمهور وكان منافساً لدور "الملك البطل" وفق النقاد، لخفة دمه وإتقانه دوره بامتياز.