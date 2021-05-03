شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: أتابع الاختيار 2 ونجيب زاهى زركش ونسل الأغراب ولعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة هند صبري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها سعيدة جدا بهذا الموسم الرمضانى الذى أعاد عدد من الفنانين الكبار إلى الدراما منهم الفنان يحيى الفخرانى الذى يقدم مسلسل "نجيب زاهى زركش" وأحرص على متابعته بشدة، كما أتابع "الاختيار2" و"ضد الكسر" و"نسل الأغراب" و"لعبة نيوتن" و"حرب أهلية" و"القاهرة كابول" .

وأضافت أشعر بسعادة وفخر كبير لاختيارى للمشاركة فى مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يعرض حاليا في موسم رمضان، فمثل هذه النوعية من الأعمال الوطنية تكشف بطولات الجيش المصرى والشرطة المصرية، تمثل شرفا لأى فنان يؤدى ولو دورا صغيرا فى العمل، وقد شعرت بذلك عندما شاركت فى فيلم "الممر" الذى جعلنى أفتخر وأعتز بوجودى فى عمل فنى مشرف كهذا الفيلم .

هند يعرض لها حاليا خلال موسم رمضان مسلسل "هجمة مرتدة" على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويسلط مسلسل "هجمة مرتدة" الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007 .