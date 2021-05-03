شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وهى من مواليد 3 مايو 1976 بالقاهرة، وكانت فنانة ذات طلة طفولية وشبابية مميزة منذ ظهورها الأول فى عدة مسلسلات مع كبار صناع الدراما التليفزيونية مثل مسلسلات "أهالينا"، عن رائعة عملاق الدراما الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وهو المسلسل الذى تناول الشخصية المصرية من الجانب الإنسانى والمواقف الأخلاقية.

وبدأت ميرنا حياتها الفنية في التاسعة من عمرها من خلال الإعلانات التليفزيونية، وكانت تتميز بجمالها الهادئ وشقاوتها، وكان قد توقع لها مخرج أحد إعلاناتها أن تكون ممثلة قوية.

وفى مطلع 2003 برز نجم ميرنا المهندس فى عالم الدراما التليفزيونية وتهافت عليها نجوم المرحلة كى تشارك فى أعمالهم أمثال النجمة ليلى علوى، حيث استعانت بها فى مسلسل "تعالى نحلم ببكرة"، وشاركت بعدها فى مسلسل "نجمة الجماهير"، للنجمة إلهام شاهين، و"قمر سبتمبر"، مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين وغيرها من الأعمال الكبرى.

تعددت مشاركات الفنانة ميرنا المهندس فى السينما، وقدمت أفلام مثل "أيظن"، مع مى عز الدين، و"العيال هربت"، مع حمادة هلال، و"عبدة مواسم"، والذى شهد أولى بطولات الفنان محمد لطفى، كان لها تواجد أيضا في المسلسلات الدينية، حيث شاركت فى بطولة مسلسل "الإمام الغزالى"، مع محمد رياض، للمخرج إبراهيم الشوادى، فرغم رحيل الفنانة ميرنا المهندس فى سن صغير وفى عز شبابها، إلا أنها تركت أعمال كثيرة للغاية سيظل الجمهور يتذكرها من خلالها.

ورحلت ميرنا بعد حياة قصيرة لم تتذوق خلالها سوى طعم الألم إثر تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية بسبب مرضها بسرطان القولون، فى 5 أغسطس 2015.