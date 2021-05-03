شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يكشف لـ"الخليج 365" المسلسلات التى يتابعها فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ياسر جلال لـ"الخليج 365": إنه يتابع مسلسل "الاختيار 2" للنجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز، ومسلسل "نسل الأغراب" لحبايبى السقا وكرارة، ومسلسل "النمر" للموهوب محمد إمام و"اللى مالوش كبير" لحبيبتى ياسمين عبد العزيز، فالحقيقة كلها مسلسلات حلوة وبحييهم وأقولهم مبروك علينا كلنا".

ويشارك ياسر جلال فى الموسم الرمضانى بمسلسل "ضل راجل"، من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.



ياسر جلال

وشهدت الحلقة 20 من المسلسل بهروب شهد "رنا رئيس" من المنزل إلى بيت الدكتورة ملك "نور اللبنانية" بعدما أحست أن كل ما يحدث لأبيها كان بسببها، وتقول للطبيبة ملك أنها كانت تتمنى أن تتخلص من الجنين حتى تتفادى ما حدث لأبيها، لكن الطبيبة ملك تقول لها إن الهروب ليس حلًا ولابد من المواجهة. وتعود شهد "رنا رئيس" إلى المنزل برفقة الطبيبة ملك "نور اللبنانية" وتعتذر لأمها هدى "نرمين الفقى" .

ويرتب العاملين بالمدرسة إلى زيارة زميلهم جلال في السجن، بعد اتهامه في قضية القتل، باستثناء الأستاذ فاروق الذى يكره ياسر جلال وتهدده الأستاذة عبير بتقديم شكوى ضده وتحويله للتحقيق بعد شماتته فى جلال.

بينما يجمع الضابط محمود عبد المغنى معلومات عن جريمة قتل البودى جارد خميس، والذى يجد خيطًا يربط بين جريمة القتل وجريمة التعدى على شهد "رنا رئيس" خاصة بعد اختفاء موبايل البودى جارد بعد قتله والذى يحتوى على الفيديو الذى يدين سليم "محمد يسرى" .

وبعد اطمئنان خليل بك والد غادة بأن الفيديو في حوزته وأنه لا دليل يدين ابنته في قضية الاعتداء على شهد "رنا رئيس" يطلب من سليم الابتعاد عن ابنته، لكن غادة تتمسك بسليم وتبكى حتى يقبل والدها زواجها من سليم. وفى حوار بين محمد يسرى ومحمد عادل يخبره الأخير بأنه لا يريد الزواج من غادة .