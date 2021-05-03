شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تبدأ تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الحرامى" أمام بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الشابة رنا رئيس تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" فى ديكور منزل بأحد الاستوديوهات، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عقب إجازة عيد الفطر المُبارك، وينتمى العمل لنوعية السيت كوم، مكون من 10 حلقات.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه محمد سلامة من بطولة الفنانة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وأحمد داش، كارولين عزمي، وأحمد فتحي، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، ومن إخراج محمد سلامة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية.

وتشارك رنا رئيس فى مسلسلين بموسم دراما رمضان الحالى الأول مسلسل "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال، من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته الفنانة اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

والعمل الثانى "نجيب زاهى زركش" من تأليف عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.