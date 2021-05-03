أول تعليق لـ حورية فرغلي بعد عودتها إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وصلت الفنانة حورية فرغلي، مساء الأحد، إلى مطار القاهرة قادمة من الولايات المتحدة بعد إجرائها 4 عمليات جراحية ناجحة في أنفها بأحد المستشفيات.

وفي أول تعليق لها بعد عودتها إلى مصر؛ نشرت "حورية" عبر حسابها على "إنستجرام"، عدة صور لها بعد وصولها لمطار القاهرة، وعلّقت بـ"إيموجي قلب" قائلة: "مطار القاهرة.. مصر".

وكانت حورية فرغلي نشرت صورة من أول ظهور لها بعد خضوعها لعدة عمليات في أنفها في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت حورية صورتها، وعلقت: "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه"، في إشارة إلى نجاح العمليات التي أجرتها في أنفها.

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.