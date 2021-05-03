محمد الفلاح - بعد صدور حكم بحبسها.. هروب الراقصة جوهرة والأمن المصري يبحث عنها

الإثنين 3 مايو 2021

كثفت الأجهزة الأمنية في مصر جهودها للقبض على الراقصة الروسية جوهرة، وذلك عقب صدور حكم ضدها بالسجن سنة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.



وجاء ذلك بعد نشر جوهرة صورا لها وهي أمام أحد المساجد في مدينة الغردقة الساحلية، في نهار رمضان، حيث اكتشفت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر صدور حكم قضائي ضدها بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور واستأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019، ثم تم تأييده“.

وغادرت الراقصة الروسية فندق إقامتها وسط مدينة الغردقة هاربة، بعد علمها بصدور أمر ضبط وإحضار لها عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة.

ونشرت الراقصة جوهرة، صورا لها جديدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من ”سيشن“ أمام ساحة مسجد الميناء في الغردقة والذي يعد أكبر وأشهر مساجد البحر الأحمر في مصر.

وجرى تداول صور الراقصة وهي بالحجاب أمام المسجد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل ما بين مؤيد ورافض للأمر.

يذكر أن جوهرة كانت قد مرت بأزمة بعدما قامت الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضدها، بتهمة الرقص دون ترخيص وارتدائها بذلة غير قانونية، كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء دون ترخيص.