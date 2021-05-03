محمد الفلاح - بعد 4 عمليات في الأنف.. أول ظهور لحورية فرغلي فور وصولها مصر صور وفيديو

الإثنين 3 مايو 2021

عادت الفنانة حورية فرغلي لمصر بعد خضوعها لعدد من العمليات في أنفها بعد تعرضها لكسر منذ سنوات.



وانتشرت عدة صور لحورية فرغلي لحظة وصولها لمطار القاهرة عائدة من شيكاجو الأمريكية، بعد إجراء 4 عمليات جراحية.

خلال العملية الأولى، والتي استغرقت 10 ساعات كاملة، قام الأطباء باستئصال جزء من عظام القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.

أما العملية الثانية، فكان الهدف منها تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحتها، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق، فيما كانت العملية الثالثة لتأهيل وضع العظام فى المكان المناسب بالأنف حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، واختتمت هذه السلسلة بعملية رابعة ضمن عمليات إعادة بناء الأنف.

وخضعت حورية فرغلي قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من أعلى الحصان أثناء تدريب على رياضة الفروسية قبل سنوات.

لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور وعانت من الاكتئاب واهتزت ثقتها في نفسها بحسب ما صرحت في أكثر من مناسبة.