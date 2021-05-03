طارق لطفي عن "القاهرة كابول": الدراما لها قوة في مواجهة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان طارق لطفي، تفاصيل مسلسل "القاهرة كابول" الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021.

وقال لطفي، خلال مداخلة عبر "سكايب" على فضائية "الشمس" المصرية، إن الدراما لها قوة وتأثير كبير وسحر خاص في مواجهة الإرهاب.



وتابع: "الإرهاب موضوع منظم، وفي رأيي أنه شركة لها أصل واحد وفروع كتيرة جدا بهدف واحد، وهناك منظمات قوية تُديرها".



واصل: "أنا قبل كده جبت مدرس في البيت لقيت أولادي بيقولولي إنه بيقولهم أفكار غريبة جدا، فما كان مني إلا أني طردته، وفي المسلسل نحاول الإشارة لذلك".





يتناول مسلسل "القاهرة كابول" 3قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.