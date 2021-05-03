شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نجيب زاهى زركش" الحلقة 20.. يحيى الفخرانى يساعد مسعد فى نشر روايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 20، مساعدة يحيي الفخراني لمسعد (رامز أمير) في نشر روايته "كل الألعاب للتسلية"، حيث قامت صديقة مسعد بإعطاء نجيب زاهي زركش (يحيي الفخراني)، نسخة من رواية مسعد، وعندما قرأها وجد أنها تستحق النشر، حيث اتصل بأكبر دار نشر للاتفاق معها على نشر الرواية، وقامت دار النشر بالاتصال بمسعد لتحديد موعد للاتفاق على التفاصيل، ومنح زركش صاحب دار النشر شيكا بمبلغ مالي؛ لتسهيل عملية النشر.

وشهد مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 20، ترك سعد (كريم عفيفي) لمنزله، وذلك بعدما علم أن علاء زينهم (نصار) ليس والده، وحنان سليمان (كريمة) ليست أمه، وأنهما قاما بتربيته فقط وسط بناتهما، وهو الأمر الذى تسبب له فى حالة انهيار، وذهب نصار وكريمة إلى مكتب زركش، حيث اخبرهم بألا يتحدثا في ذلك الأمر مع أحد، ثم ذهب هو إلى سعد في منزل سعيد (إسلام إبراهيم) لمحاولة تهدئته.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.