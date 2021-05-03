شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 20.. أحمد عز يعلم بمرض والدته ويودع أهله قبل سفره لمهمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة 20 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى في إثارتها وتشويقها، حيث شهدت تطورات كثيرة على صعيد الأحداث، منها معرفة محمد جمعة "مينا" بصعوبة عمل هاكر على جهاز سهيلة "مديرته" التي تحاول المخابرات المصرية الوصول لها، حيث تمكن من خلال حيلة بمعرفة صعوبة الأمر على اللاب توب الخاص بها، بعدما تمكن من الجلوس عليه بحجة أن جهازه فيه عطل.



محمد جمعة فى الحلقة 20

كما شهدت الحلقة أيضا معرفة خالد أنور "شقيق أحمد عز" بمرض والدته بالتهاب في الأعصاب، قد يؤدى إلى الموت، بعدما دخل عليها ورآها وهى تأخذ العلاج، ورغم أنها استأمنته على هذا السر مقابل أن تذهب للأطباء وتقوم بعمل آشعة إلا أنه قال لـ أحمد عز "سيف العربى" على أن يخفى الأمر.



خالد انور ووالدته فى الحلقة الـ 20

الأمر الذى استجاب له عز، مؤكدا صعوبة تأجيل سفره، كما شهدت الحلقة الـ20 كتابة أحمد عز رسالة إلى دينا أبو زيد "هند صبرى"، مؤكدا فيها أنها كانت على حق حينما أبلغته بصعوبة علاقتهما، وذكر لها أنه أخفى عنها خبر سفره حتى لا تسافر وهى مضغوطة أكثر.



احمد عز وخالد انور الحلقة 20 من هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.