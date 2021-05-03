شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 20.. سفر هند صبرى وأحمد صلاح حسنى يتم تعذيبه بشراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ20 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc فى الـ11 مساء، بورود تعليمات من قِبَل رفعت المسيرى "هشام سليم" لدينا أبو زيد "هند صبرى"، أكد فيها ثقته التامة فيها، كما أخبرها بأنه لم يعد يطلب منها معلومات من خزنة "نازلى" إنجى المقدم، مثلما كانت تتدرب في الفترة الماضية مع فاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم"، كما شهدت الحلقة وصول هند صبرى لمكان المؤتمر الذي سافرت لحضوره.



الحلقة 20 من هجمة مرتدة

ومن ناحية أخرى شهدت الحلقة مقابلة نازلى لأحد الوزراء العرب الذى سرّب لها معلومات حول أحدث التعديلات بخصوص خط الغاز من الخليج لميناء العريش، إلا أنها فاجأته بأنها تعلم بأن دولته لا ترغب في نجاح هذا الأمر، كما أوضحت له بأنها ستقوم بمكافأته عبر وضع أموال دولته في بنك آخر، بعدما صاروا على غير وفاق مع البنك الدولى، وسيكون له نسبة 1% من 140 مليار.



انجى المقدم فى الحلقة الـ 20

أيضاً شهدت الحلقة تطورات أخرى بخصوص تعذيب عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى"، حيث حاولوا أن يوهموه بأن زوجته صارت معهم، إلا أنه كان متأكدا من أن سيف العربى "أحمد عز" نجح فى تهريبها.



الحلقة 20 هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.