شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 21.. مجدى فكرى يحصل على حكم بإخلاء منزل ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال تعافي المعلم مرسي "محمود حافظ" من فقدانه الوعي، وتبين أنها غيبوبة سكر، ويتحدث مع ياسر جلال ويشكره على وقوفه بجواره فى مرضه، ويأكلان معًا وجبة جاءته فى الزيارة.

يتصل سليم "محمد يسرى" بشهد "رنا رئيس"، لكنها لا ترد عليه، وتتصل بالطبيبة ملك "نور اللبنانية" التى تنصحها بعدم الرد عليه؛ لأنه يريد التأثير عليها لا أكثر.

يذهب سليم "محمد يسرى" إلى بيت صديقه حازم، فيسأله الأخير إن كان يحب شهد، فينفى وقال إنه اتصل بشهد فقط حتى لا تأتى أمها مرة أخرى إلى منزله، ويقترح عليه صديقه حازم إسكاتها بالأموال.

وتحصل أخت ياسر جلال بتحريض من زوجها زغلول "مجدى فكرى"، على حكم بإخلاء المنزل، وبالفعل يأتى ضابط شرطة ومعه صورة الحكم، ويأمر بإخلاء البيت فورا وسط حالة من ذهول هدى "نرمين الفقى" وأمها إنعام سالوسة.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.