شكرا لقرائتكم خبر عن "النمر" الحلقة 20.. محمد إمام يكشف نفسه لكبار الصاغة وينقذ صديقه محمود حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 20 من مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث أمسك كبار الصاغة الشيمى "محمد رياض" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد" وشمس "نرمين الفقى" بسكلانس، وقاموا بتعذيبه حتى يعترف بمكان النمر، ولكنه أبى أن يعترف، فذهب نصر "حجاج عبد العظيم" على الفور لنوح "محمد إمام"، وأخبره بما حدث، فقرر نوح أن ينقذ سكلانس.

وقام كبار الصاغة الأربعة بجلب سكلانس لشارع الصاغة، وبدأوا ينادون على النمر، وهددوه بأنه إن لم يظهر خلال عشر عدّات سيقتلون سكلانس، وقبل استكمال العد، ظهر النمر "محمد إمام"، وفُضح أمره، وأخبرهم أنه عبد الله ابن ماهر الشيمى الذين قتلوه منذ عشرين عاما حتى يسرقوا الذهب منه، وهو السبب فى غناهم، وبدأ رجالهم يضربونه فحاول الدفاع عن نفسه وضربهم، ولكن فى النهاية تغلبوا عليه وأمسكوا به، وقاموا بتقييده فى أحد المخازن.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.