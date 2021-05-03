شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ياسر سامى يطمئن جمهوره بعد علاجه من التسمم: صحتى فى تحسن الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المخرج ياسر سامى إلى منزله بعد استغرق علاجه يومين بأحد المستشفيات، حيث عانى من حالة تسمم حاد وأجرى غسيل للمعدة.

وقال المخرج ياسر سامى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": حالتى الصحية أفضل كثيرا بفضل الله وفى تحسن، وأوجه الشكر إلى أسرتى التى عانت معى خلال الأيام الماضية وكل أصدقائى والمقربين لى ممن حاولوا الاطمئنان علي".

آخر تواجد للمخرج ياسر سامى فى الدراما المصرية كان مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف فى موسم دراما رمضان الماضي.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى محمد العمروسى، سارة عادل، عبد الرحيم حسن وأيمن الشيوى، وضيوف الشرف سوسن بدر، اياد نصار، محمد كيلانى احمد مجدى حسام داغر، عمر الشناوى، محمد على رزق، اللبنانى باسم مغنية، باسل الزارو، ذكى فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيى الدين.