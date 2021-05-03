شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 20.. نيللى كريم تهدد حمزة العيلى بالتنازل عن قضية النسب ضد شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل نيللى كريم "ضد الكسر"، وطلبت لقاء الخميسى - نادين الطلاق من إياد زوجها وحينما اتهمها بالخيانة مع كريم - محمد فراج صفعته بالقلم على وجهه، وهددها أن لن يطلقها إلا بمزاجه وليس وقت ما هى تحب، كما حاولت ليلى - شقيقة سلمى - نيللى كريم الهروب.

وذهبت ليلى شقيقة سلمى إلى حبيبها مالك بعد ما تركت منزل سلمى - نيللى كريم، فى المنطقة الشعبية التى يعيش فيها وطلبت منه الهروب ليتزوجا ويعيشوا بعيداً عن أهلهم، ورقص مالك ما طلبته ليلى وطلب منها أن تعود إلى منزلها واقتنعت بذلك وعادت إلى بيت والدتها.

وأقيم كريم - محمد فراج عزاء والده محمد العدل، وكانت بجانبه سلمى طليقته - نيللى كريم، وأسرتها وصديقه إياد وزوجته نادين - لقاء الخميسى، ودخل كريم فى نوبة بكاء أمام مقبرة والده.

وطلبت سلمى - نيللى كريم من حمزة العيلى - مصطفى أن يتنازل عن قضية النسب الذى يرفعها ضد شقيقتها وزوجته ملك - تارا عماد وهددته.

بينما لجأت ملك - تارا عماد إلى حبيبها القديم ووالد طفلها الحقيقى صلاح - مصطفى، لكى يقف بجانبها ويساعدها لتجنب الفضيحة لها ولابنه ووعدها أن يساندها وطلب منها أن تجلب سلمى - نيللى كريم إلى مكتبه لكى يبتزها ليأخذ منها أموال.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا

ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20



ضد الكسر الحلقة 20 ضد الكسر الحلقة 20