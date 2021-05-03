شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ حورية فرغلى فى مطار القاهرة فور وصولها بعد إنهاء عملياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة حورية فرغلى، متابعيها وجمهورها، بصورة لها فور وصولها لمطار القاهرة الدولى، بعد إنهائها لرحلة العلاج التى استمرت فترة طويلة، فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت فرغلى صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن وصولها للقاهرة، بعد نجاح رحلة علاجها وعودة شكلها لطبيعته مرة أخرى.



حورية فرغلى

وكانت قد أعربت حورية عن سعادتها بنجاح العمليات الجراحية التى أجرتها فى أنفها خلال الفترة الماضية، فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مقدمة الشكر لله على شفائها، ونشرت صورة لها، عبر إنستجرام وفيس بوك، بعد نجاح الجراحة، صحبتها بتعليق: " الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وسبق وحصل ”الخليج 365”، على صور خاصة للنجمة حورية فرغلى بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء.

وظهرت النجمة حورية فرغلى بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات، ومن المقرر وصول حورية فرغلى يوم الأحد المقبل إلى مصر، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.