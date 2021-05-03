شكرا لقرائتكم خبر عن "اللي مالوش كبير" الحلقة 20.. غزل تدخل السجن والخديوي يحاول إخراجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بالحكم على غزل (ياسمين عبد العزيز) بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية المخدرات الملفقة لها من قبل زوجها عابد (خالد الصاوى)، وبعد الحكم عليها دخلت غزل في صدمة وذهول، وقالت: "والله معملتش حاجة".

اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير

وأثناء ترحيل غزل يأتي الخديوى (أحمد العوضي) بإبراهيم (حارس عابد) للإدلاء بشهادته وإظهار دليل براءتها، ولكن بعدما نفد الوقت، ليجد غزل في سيارة الترحيلات ويصاب هو أيضا بصدمة وحزن شديد عليها.

وذهبت نادين (دنيا عبد العزيز) لعابد (خالد الصاوى)، وأبلغته بالحكم على غزل، وتطلب منه إعلان زواجهما بشكل رسمى، بعد ذهابها المتكرر له فى الفندق، ويحاول الخديوى بكل الطرق محاولة إخراج غزل من السجن.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير