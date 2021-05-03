شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى تهنئة بعيد القيامة: دايما متجمعين على الخير وإيدينا فى إيد بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على تهنئة الشعب المصري، بمناسبة عيد القيامة، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، تجمع فيها الهلال مع الصليب، موجهاً رسالتها قائلة "عيد قيامة مجيد على كل أصحابي وكل أهل مصر، دايما متجمعين على الفرح والخير وإيدينا في إيد بعض متحدين وتفضل مصر أمام العالم كله مثال حي لوحدة شعبها العظيم".

وتشارك النجمة يسرا فى السباق الرمضانى الحالى، بمسلسلها "حرب أهلية" بطولة كل من: باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروة الأزلى، برلنتى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وكانت قد كشفت الحلقة 20 من المسلسل، عن فخ جديد من يوسف (باسل خياط) للانتقام من مريم (يسرا)، وأنه وراء كيشو الشخص الذى ظهر فى حياة تمارا (جميلة عوض)، لكى تتعلق به وينتقم منها يوسف، عن طريق ابنتها، وسرقه خزنة منزلها، وتتوالى الأحداث فى إطار الإثارة والتشويق.

ومن هاتف غريب، ترسل فريدة (أروى جودة) رسالة إلى مريم (يسرا) لتخبرها فيها أنها تريد مقابلتها، وتحدد الموعد والمكان فى الرسالة، ليتقابلا فى دورة مياه أحد محطات الوقود، وتحكى لها أن باسل خياط "يوسف" يهددها بفيديوهات صورها لها فى غرفة النوم والحمام، لتتوعد مريم بالانتقام منه، وعدم تركه يؤذيها.

وتذهب يسرا إلى والد فريدة (أروى جودة)، لكى تروى له أن زوج ابنته يوسف (باسل خياط) يهدد ابنته ويضعها تحت ضغط، إلا أنه يطردها من منزله، ولم يقتنع بكلامها، مذكرا إياها بأنها كانت طرفا فى الأزمة التى حدثت بينه وبين ابنته قبل سنوات.