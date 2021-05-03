شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 20.. محمد ممدوح يطرد "شامبا" ومنى زكى تسمح له برؤية ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، ذهاب "أمينة" عائشة بن أحمد إلى منزل "بدر" سيد رجب، لأخذ ملابسها، وترْك المنزل بعدما عرض عليها "حازم" محمد ممدوح الزواج منها.

وذهب حازم إلى المنحل، وبعد مشادات مع "شامبا" أسامة الهادى، قام بطرده من المنحل، وانتقل المشهد إلى "هنا" منى زكى وحديثها مع "مؤنس" محمد فراج، في محاولة لإقناعه بذهابها إلى "حازم"، لكى يرى ابنه لأول مرة، وحتى يكونا قد بدآ بالخير، ولكى يوافق على الطلاق سريعا، وأى شخص لو في مكانه لن يوافق على الطلاق وستكون حجته ابنه.

وذهبت "يار" مايان السيد إلى منحل "حازم" محمد ممدوح واستقبلها بحفاوة شديدة، وأخبرته بأنها لم تأت وحيدة، وأنها أحضرت معها إبراهيم، ليتفاجأ "حازم" بحضور "هنا" منى زكى حاملة طفلهما "إبراهيم"، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20