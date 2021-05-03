شريهان توجه رسالة لجمهورها: "كل شيء حولي كان يقول إنه لا يمكن ومستحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة الكبيرة شريهان، متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، صورا من أحدث ظهور لها.

ووجهت شريهان رسالة لجمهورها، فيها: "أحياناً كثيرة، كنت أُصَنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به وأخترق بعض الصعاب، والتي في وقتها كان يراها كل من حولي أنها مستحيل، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصلي والأساسي وأصّر على تحقيقه رغم أن كل شيء حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل، ولكني كنت أقول (لأ) لا يوجد مستحيل".

أضافت: "هذا إن أراد الإنسان.. بالأمل والإرادة والمثابرة.. مفيش مستحيل.. بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب".

جدير بالذكر أن شريهان، عادت للظهور الجماهيري في شهر رمضان 2021، من خلال إعلانا دعائيا لصالح إحدى شركات المحمول.