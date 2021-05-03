مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20.. الضباط المنشقون يسافرون إلى العريش بعد معرفة أمرهم

القاهرة - سامية سيد - استكمل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، بتواجد نادية "انجى المقدم" فى المستشفى من أجل إجراء عملية استئصال ورم فى الرحم، ويرافقها زوجها زكريا "كريم عبد العزيز" الذى يحاول التخفيف عنها قبل دخولها غرفة العمليات، ويأتى يوسف "أحمد مكى" للوقوف بجانب صديق زكريا.

وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، إجراء نادية العملية ونجاحها إلا أن الطبيب أخبر زكريا أنه استأصل الرحم أيضاً وأنها بحاجة إلى العلاج الكيماوى، وينتقل المشهد إلى خيرت السبكى "طارق صبرى" وزميله حنفى جمال يتحدثان عن خطة عملها وظهران مطلقان لحيتهما، وفجأة يدخلان فى صدام مع شاب وخطيبته يسيران فى الشارع ممسكان بيد بعض ويتدخل ضابط مرور لتهدئة الأمور.

الخبر يصل إلى يوسف ويخبر به زكريا وأن الضابطين خيرت وحنفى منقطعان عن العمل منذ 10 وتصرفاتهما كانت غريبة عندما كانا يعملان معه فى نفس الوحدة، ويعود المشهد باجتماع الضباط الثلاث المنشقين عن الشرطة خيرت وحنفى وكريم ويتفقوا على السفر إلى بئر العبد ومقابلة التكفيرى أبو حذيفة الأنصارى والبقاء هناك لتكوين تنظيم والعودة لبدء العمليات.

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور محمد "سعيد صديق" والضابط كريم بسبب اجتماعات العيادة مع الضباط للاتفاق على عمليات إرهابية، ويحقق يوسف معه وبعد إنكاره بكل شىء يواجهه يوسف بمعلومات جعلته يقرر الكلام، فيما يصل الخبر إلى خيرت السبكى وباقى الضباط المنشقين ويقررون التحرك بسرعة والسفر إلى العريش، وتنتهى الحلقة بظهور ماجد الكدوانى فى مبنى الأمن الوطنى.