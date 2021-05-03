شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20.. عساف يكشف زيف الذهب الذى أعطاه لبكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، بذهاب عساف "أحمد السقا" إلى جليلة "مى عمر" ويؤكد لها أنه كان على يقين أنها ستختاره، وإلا لم يكن وافق على الوقوف أما غفران "أمير كرارة" وتخييرها بينهما، وتحاول جليلة إنكار ذلك وأنها اختارته خوفاً على أبنائها من أذيته لهم، وتشترط عليه ألا يؤذى أبناءها وأخواتها أو غفران وإلا سيخسرها.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20

وشهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20، دخول بكرى الحبس، لحين عرضه على النيابة لمعرفة مصدر الذهب الذى يحمله على سيارة النقل، ويجد داخل الحبس مصطفى الغريب، فيما يؤجر عساف عدداً من الرجال لحمايته هو وأملاكه وتجارته مقابل 10 ملايين جنيه فى السنة، حيث قرر اعطائهم ضعف ما طلبوه من أجل ضمان ولائهم له وعدم بيعه لأى أحد مقابل الأموال.

ويأمر عساف مسعد "أحمد فهيم" بالتوجه بصحبة عدد من الرجال إلى منزل خالته نجاة "فردوس عبد الحميد" لحراسته بسبب وجود جليلة هناك، إلا أن "علي" دياب، يخرج من المنزل وينفعل على الرجال ويطردهم، ويذهب إلى عساف ويعنفه على ما قام به بارسال رجال لحماية أخته وهى فى منزله ويهدد بأن أى رجل يقرب من المنزل سيضربه بالرصاص.

يذهب العمدة حسيب "ادوارد" إلى غفران ويطلب منه عدم إيذاء أخته جليلة، والكف عن الدم والعداء مع الكل، فيما يكشف عساف مفاجأة لأخيه نميرى "محمد جمعة" بأن الذهب الذى أعطاه لبكرى "عماد زيادة" فالصو واصطحبه إلى المكان الذى يخبىء فيه الذهب الحقيقى، كما يؤكد له أن العقد الذى أعطاه لبكرى فالصو أيضاً.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.