شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20.. خيرت السبكى وعدد من الضباط ينشقون عن الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، بإخبار نادية "إنجى المقدم"، زوجها زكريا "كريم عبد العزيز" بإصابتها بسرطان فى الرحم، بعدما تأكدت من التحاليل، ويؤكد لها زكريا أنه لابد من إجراء تحاليل وفحوصات جديدة لدى أكثر من طبيب للتأكد، أما يوسف "أحمد مكى" وعاليا "أسماء أبو اليزيد" يستعدان للسفر من أجل قضاء شهر العسل.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20

وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، لقاء الضابط خيرت السبكى "طارق صبرى"، مع زملائه الضباط الموالين لجماعة الإخوان، ويخبرهم بأنه قرر إطلاق اللحية وخلع البدلة الميرى، والبدء فى تجنيد شباب معهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية والاستفادة من تدريباتهم فى الشرطة، بدلاً من الاجتماعات مع الدكتور محمد فى العيادة والتى لا ثمن بشىء ويتفق الثلاث ضباط على ذلك.

يجتمع خيرت السبكى مع الدكتور محمد والضباط الموالين للاخوان ويحضرون لعمليات ارهابية ولكنهم لا يمتلكون سلاحا ليقترح عليهم الدكتور السفر إلى سيناء من أجل احضار السلاح، فيما يتأكد زكريا ونادية أن الورم الذى تعانى منه خبيث ولابد من إجراء عملية فى أقرب وقت مع وجود فرصة ضئيلة للاحتفاظ بالرحم، وتحاول نادية تأجيل إجراء العملية .

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.