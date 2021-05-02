شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يسترجع ذكريات الطفولة بأغنية "ويلزية" مع صديقة قديمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الفائز على جائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 93، عن فيلمه الشهير The Father، بشكل مختلف مسترجعاً ذكريات الطفولة بأغنية من "ويلز"، حيث إنه من مواليد ويلز في المملكة المتحدة عام 1937.

وشارك هوبكنز الفائز بجائزة الأوسكار، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقف بجوار صديقة قديمة له، ويغنى أغنية قديمة من ويلز، ليستعيد ذكرياته الطفولة.

وتستقبل دور العرض فى المملكة المتحدة يوم 11 يونيو فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر وذلك وفقا لموقع imdb، وهو الفيلم الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".



انتونى هوبكنز

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي وضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي تنافس على جوائز الأوسكار وبالفعل حصد جائزتين، ويقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.