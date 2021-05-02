شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن 20.. محمد ممدوح يخلع دبلة منى زكى ويعرض الزواج على عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بخلع "حازم" محمد ممدوح دبلة زواجه من "هنا" منى زكى من يده، فيما عاد "مؤنس" محمد فراج إلى منزله، وحاولت هنا أن تستفر منه عن قصة الجواب الذى تحدث عنه "حازم" ليخبرها بأنه لا يعلم شيء، كما استطاع أن يسيطر عليها، وينسيها ذلك، بعد أن أقنعها بأنه يحاول الوقيعة بينهما، وأنه أخبره بأنها ذهبت للقائه في قسم الشرطة دون علمه، واعتذرت له عن ما فعلته.

وذهب "حازم" لمقابلة "أمينة" عائشة بن أحمد في الفندق، المتواجدة فيه، وأخبرها بأنه سيسافر معها إلى فرنسا، وسألته على "هنا" منى زكى، وأخبرها بأنها تزوجت، كما طلب من "أمينة" أن يكمل معها المشوار، وسألته هل سيكون سعيدا معها، فأكد لها ذلك.

وذهبت هنا إلى منزل حازم للحصول على ملابسها، وبمجرد دخول المنزل تذكرت ذكرياتها معه أثناء زواجهما، كما أنها شاهدت الغرفة التي أعدها "حازم" لطفلهما إبراهيم ومعلق الصورة التي كانت أرسلتها له من النت، حتى أنه لا يعلم شكل ابنه حتى الآن، وذهبت دون أن تأخذ ملابسها وتركت المفتاح بالمنزل.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20