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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 20.. محمد رمضان يشترى فستان زفافه على سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 20، شراء موسى - محمد رمضان فستان زفافه على حلاوتهم - سمية الخشاب، من غزة، حيث سافرت حلاوتهم للاطمئنان على موسى لتجده بالمستشفى، وحكى موسى لحلاوتهم الصعاب التى مر بعدها فى حياته لتشتكى هى الأخرى ممن حاولوا كسرها من قبل، ليتعجب موسى ويثنى على جمالها.
وشهد مسلسل موسى الحلقة 20، عودة موسى إلى سوق باب اللوق حيث استقبله البائعين فى السوق بترحاب شديد، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة مغاورى للسوق وهو أحد المطاريد والذى طلبت منه عبير صبرى قتل موسى.
قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.
مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20
مسلسل موسى الحلقة 20