مسلسل موسى الحلقة 20.. محمد رمضان يشترى فستان زفافه على سمية الخشاب

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 20، شراء موسى - محمد رمضان فستان زفافه على حلاوتهم - سمية الخشاب، من غزة، حيث سافرت حلاوتهم للاطمئنان على موسى لتجده بالمستشفى، وحكى موسى لحلاوتهم الصعاب التى مر بعدها فى حياته لتشتكى هى الأخرى ممن حاولوا كسرها من قبل، ليتعجب موسى ويثنى على جمالها.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 20، عودة موسى إلى سوق باب اللوق حيث استقبله البائعين فى السوق بترحاب شديد، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة مغاورى للسوق وهو أحد المطاريد والذى طلبت منه عبير صبرى قتل موسى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.