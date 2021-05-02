شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 20.. مفاجأة صبرى فواز يحتفظ بجثة والدته بالقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 20 مفاجأة كبيرة، حيث دخلت شفيقة - هبة مجدى على زوجها شهاب باشا - صبرى فواز فى الغرفة التى حرم دخولها عليها، لتكتشف أن شهاب باشا محتفظ بجثة والدته فى تابوت زجاجى، ويتحدث معها وكأنها على قيد الحياة ويرفض فكرة وفاتها.



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20

وتركت شفيقة القصر بعدما اكتشفت وجود جثة والدة زوجها شهاب باشا، وذهبت إلى منزل صديقاتها فانيا وهي فى حالة صدمة شديدة من موقف شهاب باشا الذي لا يريد تصديق وفاتها.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20



مسلسل موسى الحلقة 20 مسلسل موسى الحلقة 20