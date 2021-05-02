شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 20.. محمد ممدوح يسأل منى زكى على الجواب الذى أخفاه "مؤنس" عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب "مؤنس" محمد فراج إلى "حازم" محمد ممدوح، فى منزله للتفاهم معه حول موقف طلاقه لـ "هنا" منى زكى، وزواجه هو منها، وأخبره بأن الموقف حرج فهى زوجتى شرعا ولكن ورقيا لا ونحتاج أن نذهب لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وسأله "حازم" لماذا تزوجتها وانت تعلم انها زوجتى على الورق، ليرد عليه بأنه سبق وأخبره بأن عدة الحامل تنتهى بالولادة، واتفق معه أن يذهب سويا لإنهاء كافة الإجراءات، كما أخبره "مؤنس" بان زوجته "هنا" تبريه من كل شيء ولا تريد سوى ملابسها فقط، ويخبره بأنه يمكن الاتصال بها وأن يسمع ذلك بنفسه ووافق "حازم".

واتصل "مؤنس" محمد فراج على "هنا" منى زكى، وفتح مكبر الصوت حتى يسمع "حازم" بأنها لا تريد منه شيئا، وسمع ذلك بأذنيه كما سألت لماذا التأخير فى إنهاء الإجراءات الورقية، وتنهال بالبكاء فى نفس الوقت وكأن الكلام ليس من قلبها، ليفاجئها "حازم" بسؤالها هل قرأتى الجواب التى أرسلته لكى، لتسأله جواب إيه، وهو الأمر الذى تأكد منه "حازم" بأن الجواب الذى أرسله من قبل مع "مؤنس" لم تقرأه "هنا"، مما اضطر "مؤنس" لإغلاق المكالمة.

وأخبر "حازم" مؤنس" لو كانت "هنا" قرأت الجواب كنت قلت إنها مش عاوزانى وعثرت على ابن الحلال وكل شيء نصيب، ولكن من الواضح أن نصيبك تكون مقهور كل ما تيجى تقرب لها، وكفاية إنها متجوزاك رد جميل، وانك مش عارف تقرب منها، ولو كانت بتحبك مكنتش هتستنى ورقة عشان تخليك تقرب منها كما قلت إنها حلالك أمام الله، لينسحب "مؤنس" من الدردشة ويخبره بأن موعدهما يوم الأحد لإنهاء كافة إجراءات الطلاق رسميا.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



منى زكي من مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



منى زكي من مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20