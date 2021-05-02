شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 تريند رقم 1 على تويتر تزامناً مع عرض الحلقة الخامسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل كوفيد 25، للفنان يوسف الشريف، قوائم الأكثر تغريداً وتدوينات عبر منصة تويتر، تزامناً مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل الذى حقق شعبية كبيرة بعد انطلاقه في النصف الثاني من السباق الرمضاني الحالي.



قائمة تويتر وتصدر مسلسل كوفيد 25

وسرعان ما حرص عدد كبير من المغردون على مشاركة تعليقاتهم على الاحداث الخاصة بالحلقة الخامسة، وكتب أحدهم "ملخص مسلسل يوسف الشريف ان ف 2025 الزومبي يغزو العالم، بس بردوا شابوووه يوسف الشريف"، بينما كتبت أحدهم "مش عارفه ليه الناس مستغربين ان الفايروس بيتنقل بالنظر، مع ان الحسد موجود، موجود من زمان وبرضوا بيتنقل بالنظر، بس الظاهر بقي من كتر ما الانسان بقى شراني، الحسد تطور معاه لفيروس يدمر بيه غيره".

كما شارك أحد المغردين تعليقه على الهاشتاج وكتب قائلاً "مسلسل عظيم بمعنى الكلمة"، بينما كتب آخر قائلاً "حقيقي لقطات الفلاش باك دي جامده اووي"، كما كتب أخر قائلاً "الدكتور ياسين سيحلهم جامد وقفل عليهم الحكاية قبل ما يتصرفوا في اللقاحات، الدكتور ياسين أنقذ العالم كده".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.