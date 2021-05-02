شكرا لقرائتكم خبر عن حرب اهلية الحلقة 20.. باسل خياط يخطط للانتقام من يسرا فى ابنتها جميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 20 من مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا عن فخ جديد من يوسف (باسل خياط) للانتقام من مريم (يسرا)، وأنه وراء كيشو الشخص الذى ظهر فى حياة تمارا (جميلة عوض)، لكى تتعلق به وينتقم منها يوسف، عن طريق ابنتها، وسرقه خزنة منزلها، وتتوالى الأحداث فى إطار الإثارة والتشويق.

ومن هاتف غريب، ترسل فريدة (أروى جودة) رسالة إلى مريم (يسرا) لتخبرها فيها أنها تريد مقابلتها، وتحدد الموعد والمكان في الرسالة، ليتقابلا في دورة مياه أحد محطات الوقود، وتحكي لها أن باسل خياط "يوسف" يهددها بفيديوهات صورها لها في غرفة النوم والحمام، لتتوعد مريم بالانتقام منه، وعدم تركه يؤذيها.

وتذهب يسرا إلى والد فريدة (أروى جودة)، لكى تروى له أن زوج ابنته يوسف (باسل خياط) يهدد ابنته ويضعها تحت ضغط، إلا أنه يطردها من منزله، ولم يقتنع بكلامها، مذكرا إياها بأنها كانت طرفا في الأزمة التي حدثت بينه وبين ابنته قبل سنوات.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



حرب اهلية الحلقة 20 حرب اهلية الحلقة 20



حرب اهلية الحلقة 20 حرب اهلية الحلقة 20



حرب اهلية الحلقة 20 حرب اهلية الحلقة 20



حرب اهلية الحلقة 20 حرب اهلية الحلقة 20