وصول حورية فرغلي لمطار القاهرة بعد نجاح عمليات الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وصلت الفنانة حورية فرغلي، مساء اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح عمليتها الأخيرة في أنفها، حيث أجرت أربع عمليات في أحد المستشفيات.

وكانت حورية فرغلي نشرت صورة من أول ظهور لها بعد خضوعها لعدة عمليات في أنفها في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت حورية صورتها، وعلقت: "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه"، في إشارة إلى نجاح العمليات التي أجرتها في أنفها.

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.