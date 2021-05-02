خاص| تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صديقة عائلة الفنان سمير غانم، عن تطورات حالته الصحية.

وقالت إيمي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان القدير سمير غانم بدأت حالته الصحية تتحسن، مؤكدة "هو كويس الحمد لله دلوقتي".

وكان الإعلامي عمرو أديب، قال مؤخرا ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر": "آخر الأخبار اللي عندنا أن الأستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بالأمس بسبب الكلى وليس الكورونا.. اتنقل المستشفى بسبب تعب في الكلى وليس كورونا".

وأضاف: "أما الفنانة دلال عبد العزيز فما زالت تعاني من كورونا اللعينة، وإن شاء الله تبقى كويسة، نرجو الدعاء لهما بالشفاء، نحن نحب سمير غانم ودلال عبد العزيز وأسعدونا كتير".