شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5.. إدوارد يجرى تجربة على أحد المصابين تؤدى لوفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف والذى يذاع يوميًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث ازدادت حالات الإصابة بالفيروس الجديد وبدأ يتحور وتتغير الأعراض من شخص لآخر، وكان من ضمن المصابين والدة دكتور سامى "إدوارد" ما دفعه لمحاولة وجود أى علاج لذلك الفيروس اللعين.

بدأ دكتور سامى فى إجراء تجربة على إحدى المصابين وإعطاؤه بعض الأدوية فى محاولة منه لإنقاذه وعند دخول دكتور ياسين عليه ينصحه بأن ما يقوم به شيء خاطئ ومن الممكن أن يؤدى بحياة المصاب ولكنه لم يكترث لكلامه وبدأ فى توبيخه ما دفع ياسين للخروج من الحجرة وبعد وقت قصير من التجربة توفى المصاب وتوقف قلبه وفى ذلك الوقت كانت والدة سامى قد توفيت أيضًا ما جعله ينهار وهنا دخل عليه مديره فى العمل ووبخه على ما فعل وأنه بذلك عرض نفسه للمساءلة.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.