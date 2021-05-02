شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم تشهد تحسنا، وما زال متواجدا بغرفة العناية المركزة، ولكن من المتوقع أن ينزل غرفة بعد تماثله للشفاء.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها مستقرة كما هي ولم تتدهور كما يشاع، وما زالت تتلقى العلاج اللازم وبروتوكول العلاج، كما يتم عمل جلسات أكسجين لها لتنظيم التنفس، حيث تعانى من ضيق تنفس.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، عن إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة بعد يومين.

وانتشرت شائعات بإصابة سمير غانم بفيروس كورونا ودخل على أثرها إلى أحد مستشفيات العزل مساء الخميس، وهى الشائعة التى نفاها المصدر لـ"الخليج 365".

وكانت مصادر مقربة لـ"الخليج 365" قد أكدت أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام، بعد إصابتها بضيق فى التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.