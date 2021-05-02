شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يقلد أحمد العوضي .. والأخير: والله أنت أجمد من الخديوي نفسه "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت شخصية "الخديوي" للفنان أحمد العوضي، في مسلسل "اللى مالوش كبير"، بشعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا، ما دفع الكثيرين لابتكار بعض الكوميك والتعليقات الساخرة للشخصية، وفى مقطع فيديو جديد نشره العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله أحد الأطفال وهو يقوم بتقليد الشخصية.

وكتب العوضي على الفيديو الذي حظي بنسبة كبيرة من المشاهدات عبر حسابه الشخصي: "والله أنت أجمد من الخديوي نفسه".

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.