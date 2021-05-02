إليسا تدعم أطفال السرطان في مصر بأغنية جديدة

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية جديدة بعنوان “يا عم سلامتك” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب“.

وتأتي هذه الأغنية بمثابة إهداء ودعم لمستشفى 57375 لعلاج سرطان الأطفال في مصر.

وشارك مع إليسا في فيديو كليب الأغنية عدد من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان، وهو من إخراج سليم الترك. أما كلمات الأغنية فكتبها الشاعر هاني عبد الكريم ولحنها الموسيقي محمد يحي.

ويقول مطلع الأغنية: “يا عم سلامتك.. ولا بتعرف يعني غلاوتك.. انت غلاوتك قد الدنيا.. وكل حلاوة الدنيا حلاوتك.. اهلك احنا احنا مكانك احنا امانك.. وإطمئنانك حِب حياتك قوي وحياتك انت حياتك فارقة معانا ياعم سلامتك يا روحي سلامتك”.

وعلقت الفنانة أصالة نصري مبدية إعجابها بالأغنية عبر تغريدة نشرتها على Twitter قالت فيها: "أغنية رائعة مليانة طيبة ومحبّة ومزينة الأغنية إبتسامة الغالية إليسا وحلاوة صوتها وجمال أدائها الله يحفظك منّ كلّ شرّ وتبقي بجمالك وصحتك كلّ العمر الجاية".

وردت اليسا: "حبيبة قلبي ،انشالله كون قدرت حط بسمة وأمل عا وجوهن و بقلبن"