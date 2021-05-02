إختيار المرشحين لجوائز "غرامي" لم يعد مهمة لجنة سرية

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لوس انجليس: قرر منظمو حفل جوائز "غرامي" إلغاء اللجنة "السرية" التي كانت تولج اختيار الفنانين ضمن قائمة الترشيحات، بعدما استنكر عدد من الموسيقيين الافتقار إلى الشفافية واثاروا وجود مخالفات.

وسيتولى اختيار المرشحين لجوائز صناعة التسجيل الأميركية لسنة 2022 بالتصويت جميع أعضاء الأكاديمية الأميركية للموسيقى التي تنظم جوائز "غرامي"، يتجاوز عددهم الأحد عشر ألفاً، ولم تعد هذه المهمة من اختصاص لجنة تضم ما بين 15 و30 عضواً تبقى أسماؤهم طي الكتمان، على ما أعلنت الأكاديمية الجمعة.

وأوضحت الأكاديمية أن "هذه التغييرات المهمة" في عملية الاختيار "تعكس التزام" جوائز "غرامي" ما وصفته بـ"التطور مع المشهد الموسيقي، والعمل على أن القواعد والمبادئ التوجيهية شفافة وعادلة".

واشارت ألى أن عدد الفئات التي سيجري التصويت فيها سيُخفض. بالإضافة إلى ذلك ، فيما ستخصص"غرامي" جوائز لموسيقى أميركا اللاتينية وللموسيقى العالمية، بما يجعل مجموعة الفئات التي تمنح فيها الجوائز ستاً وثمانين.

وتأتي هذه التغييرات بعد اتهامات بـ "الفساد" وجهها في نوفمبر المغني الكندي الشهير "ذي ويكند" المعروف بأغنياته الناجحة وأبرزها "بلايندينغ لايتس" و"ستاربوي"، الذي شكل غيابه عن ترشيحات 2020 مفاجأة نظراً إلى النجاح التجاري لأعماله.

وقال رئيس الأكاديمية بالوكالة ارفي مايسون جونيور إن الأخيرة التي تضم محترفين في صناعة الموسيقى شهدت عاماً من "التحولات والتغييرات غير المسبوقة".

وأكد أن ثمة "أكاديمية جديدة" ستعمل على "تلبية احتياجات الوسط الموسيقي".

واستُغني عام 2020 عن خدمات ديبورا دوغان، أول رئيسة تنفيذية لأكاديمية الموسيقى، بسبب "أوجه القصور والفشل في إدارتها".

وتقدمت دوغان بشكوى في حق الأكاديمية واتهمتها بالتمييز والتحرش الجنسي والمخالفات في التصويت لجوائز "غرامي".

كذلك، انتقد مغني "وان دايريكشن" السابق زين مالك في مايو اللجنة التي تتولى اختيار المرشحين.

وغرّد المغني الذي لم يرشح أي مرة لجوائز "غرامي" مؤكداً أنه يواصل "النضال من أجل الشفافية والشمول"، داعياً إلى"إلغاء اللجنة السرية".