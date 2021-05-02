شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يوجه رسالة دعم لفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع عيد ميلاده الذى يوافق اليوم، قرر النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، تقديم الدعم لفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة التي أرسلت له مقطع فيديو وهى تقوم بغناء وترديد بعض الأغاني.

وسرعان ما حرص ذا روك، على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يوجه فيه الدعم للفتاة وبجواره مقطع فيديو الفتاة نفسها وهى تقوم بالغناء، وكتب قائلاً "لقد أرسلت هذه الفتاة الجميلة هذا الفيديو الجميل، فهى فتاة قوية ومميزة تدعى إندى ليو، ابقي قوية عزيزتى واستمري في غناء اغانيكي، أحبك".

ربما لا يعلم كثيرون أن ذا روك لم يكن يخطط لأن يصبح مصارعاً مثل بقية أفراد عائلته، وإنما كان يطمح فى لعب كرة القدم الأمريكية، فقد أراد استغلال قوته البدنية والجسمانية داخل ملاعب كرة القدم الأمريكية، وبالفعل قام بتمثيل فريق جامعة ميامى، وبعد فترة قصيرة من تلك اللعبة تعرض لإصابة أحبط بسببها وترك اللعبة.

بعد ذلك بفترة قرر روك خوض تجربة المصارعة فى "WWE"، حيث بات من أشهر المصارعين فى العالم.

ظهر دوين جونسون لأول مرة كمصارع في مسابقة WWF باسم Rocky Maivia في عام 1996 وفاز في العام التالي على المصارع تربل إتش في بطولة WWF للقارات.



ذا روك يوجه رسالة للطفلة



الطفلة