بالفيديو: عبدالمنعم عمايري ينفجر باكيا بعد تذكره مشهدا جعله يزور طبيبا نفسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 5:42 مساءً

انفجر الفنان السوري عبد المنعم عمايري بالبكاء عندما تذكر أحد مشاهده في مسلسل “قيد مجهول”.

وبكى الفنان السوري لا شعوريا عندما تذكر مشهد زيارة زوجته له بعد وضعه في مصحة عقلية.

وذكر موقع مجلة “زهرة الخليج” أن الفنان تحدث في تصريحات عن زيارته لطبيب نفسي بسبب إصابته بحالة نفسية جراء هذا المشهد، كما أوضح تعاطفه مع الشخصية وتفاعله معها.

وأكد أنه وافق على المشاركة في مسلسل “على صفيح ساخن” بدور “أبو كرمو ” تاجر المخدرات ورجل العصابات، لأنه يريد دفن شخصية سمير التي جسدها في مسلسل “قيد مجهول” التي كانت ضعيفة ومقهورة.

كما انتقد زملاءه الفنانين بقوله إن أغلبهم بحاجة إلى إعادة صياغة لأدواتهم صوتياً وجسدياً وشعورياً.