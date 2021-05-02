شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: زوجة الشهيد محمد مبروك هنأتني على نجاح الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة بشرى فى الماراثون الدرامى هذا العام فى مسلسل "الاختيار 2" تلك الملحمة الوطنية التى تبرز دور شهداء الوطن، وجسدت بالمسلسل شخصية زوجة الشهيد محمد مبروك، الضابط فى قطاع الأمن الوطنى، وتألقت فى تقديم الدور بإظهار طبيعة الشخصية الحقيقية والواقع المؤلم والمأساة التى تعرضت لها باستشهاد زوجها.

وعبرت عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار 2" من خلال مداخلتها بتليفزيون ”الخليج 365”، وقالت إنها محظوظة بالتعاون مع كوكبة من النجوم الكبار فى هذا العمل مثل كريم عبد العزيز وإياد نصار وأحمد مكى وإنجى المقدم والمخرج بيتر ميمى، وعلقت قائلة: "أنا محظوظة أيضًا بأننى ضمن فريق يحب عمله وفريق يقدر أهمية ما يقدمه، وفريق قادر على النجاح، لأنه يختار الأفضل ويضيف له".

وتابعت بشرى فى حديثها بأنها "طارت من الفرحة" حينما قدم المخرج بيتر ميمى لها الورق، واعتبرت أن هذا العمل الوطنى تكليف وتشريف لأى فنان ورغم أنها كانت ترى أن الدور صعب لوجود صاحبة الشخصية التى تجسدها بالواقع وأثناء تجهيزها للشخصية تمت محادثة تليفونية مع زوجة الشهيد البطل محمد مبروك لتتعرف منها على بعض تفاصيل الشخصية رغم أن المخرج كان يريد استحضار روح الشخصية فقط دون العمق فى تفاصيل الشخصية والحمد لله جسدت الشخصية حسب وجهة نظره، وأشادت زوجة الشهيد مبروك بالأداء وهنأتنى على الدور، عقب عرضه، حيث حدث عدة اتصالات هاتفية بيننا.

وحكت الفنانة بشرى مدى تأثرها بمشهد الاغتيال، موضحة أنها تأثرت مثل أى مواطن عربى وبكت بكاء شديدًا وتذكرت أثناء تصوير المشهد زوجة البطل الشهيد وقت الحادث، كما أعربت عن تأثرها من استقبال ردود الفعل المبهرة من كافة الجماهير فى الوطن العربى، معلقة: "فوجئت بردود فعل غير عادية على الدور من مصر وخارجها، وهذا ضاعف من سعادتى، بأن ينجح عمل وطنى أقدمه فتكون الفرحة فرحتين، أفضل من أن يكون العمل ترفيهى فقط.

ووجهت بشرى شكرها لكل فريق العمل خاصة المبدعين خلف الكاميرات بداية من مدير التصوير حسين عسر والمصورين والمونتاج وعلى رأس المنظومة المخرج العبقرى بيتر ميمى وشركة سينرجى والقائمين عليها الذين أتاحوا لها هذه الفرصة العظيمة بتواجدها فى هذا العمل الاجتماعى والإنسانى والوطنى.

وفى ختام حديثها أكدت الفنانة بشرى على ضرورة إنتاج أعمال وطنية مثل هذه الأعمال حتى نستطيع أن نكتب بأيدينا تاريخ بطولات أبناء هذا الوطن الأبرار وتاريخ بطولاتهم لتصل إلى الأجيال الجديدة دون رتوش، وفى النهاية قالت: "كل المجد والتقدير لأرواح شهدائنا وحسبى الله ونعم الوكيل على كل خائن وغدار".

ومن المعروف أن مسلسل "الاختيار 2"، يتناول تضحيات وبطولات الشرطة فى مواجهة العمليات الإرهابية، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وعدد كبير من نجوم الفن المشاركين كضيوف شرف وهو من إخراج بيتر ميمى، وتأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى وبشرى.