شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية يسرا تتغزل في خالد صالح سليم:" كل شيء دائما مميز ومختلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية تتعزل النجمة يسرا في زوجها خالد صالح سليم، الذى ظهر معها فى مشهد كضيف شرف فى مسلسلها "حرب أهلية"، حيث نشرت صورة لهما معًا من المسلسل، وعلقت عليها: "كل شيء دائما مميز ومختلف وهذه الحلقة لها مكانة خاصة في قلبي".

وفاجأت النجمة يسرا جمهورها في الحلقة الـ17 من مسلسل "حرب أهلية" بظهور زوجها السيد خالد سليم نجل صالح سليم من خلال مشهد جمع بينهما.



يسرا تنشر صورة لزوجها

وشاركت يسرا جزءا من حوارهما معًا فى المسلسل، والذى كان يغازلها به بعد قوله: "الولد ده عمره ما دخل عليا بحاجة حلوة دلوقتى دخل بحاجتين"، لتعلق على كلامه عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "أحلى معاكسة دى ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام .. هى الحرب إحلوت فجأة كده ليه".

ويعد ذلك هو الظهور الأول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية، رغم انتمائه لأسرة شهيرة فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخى للنادى الأهلى لاعب الكرة الأسبق والممثل كذلك، وشقيقه هو الفنان هشام سليم.

وضمن أحداث المسلسل ذهبت يسرا - مريم، وأروى جودة - فريدة إلى مدينة الجونة لقضاء يومين إجازة رفقة ابنتها تمارا - جميلة عوض، بعدما تمكنت من استعادة مستشفاها من جديد، وتنطق تمارا - جميلة عوض كلمة ماما لأول مرة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.