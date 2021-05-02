شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة هند عبد الحليم تكشف تفاصيل إصابة أسرتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هند عبد الحليم، عن إصابتها وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كوروناالمستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت الفنانة هند عبد الحليم عبر حسابها على إنستجرام: "الفترة دي فترة صعبة أوي.. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه وتاخد بالك منه أو حتى تشوفه خاصة لما تتعب أنت كمان ومتبقاش فعلاُ عارف تعمل أي حاجة بس الحمد لله ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن أهلكوا و محدش يتهاون مع الظروف اللي إحنا فيها دي".



الفنانه هند عبد الحليم على انستجرام

وتابعت: "فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظة خالوا بالكوا منه.. اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال و تشفيني وتمدّنا بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير ..دعواتكوا".

وكانت الفنانة هند عبد الحليم حلت مع والدها أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك الأسبق، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى يعرض على قناةcbc ، وقالت الفنانة هند عبد الحليم: "والدى ووالدتى لم يكنا مستوعبين فكرة عدم تواجدى فى المنزل بعد زواجى، ولما أتجوزت كنت بزورهم فى البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولى أنتى رايحة فين"، مضيفة: "قبل الزواج أبلغت والدتى بوجود شخص يحبنى ويرغب فى الزواج منى، ولم أتحدث مع والدى مباشرة لأنى بتكسف، ووالدتى هى من أخبرت والدى".

وتابعت هند: "فرحى كان فى مكان مفتوح، وكان العدد محدود بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت منى بسبب عدم تواجدها فى الفرح".

من جانبه قال والدها الكابتن أحمد عبد الحليم: "أمنية أى أب هو زواج ابنته، لكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التى تربطنى بها".