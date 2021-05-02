شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تبدأ تصوير مشاهدها فى "العميل صفر" مع أكرم حسنى بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة الكبيرة لبلبة تصوير مشاهدها بفيلم "العميل صفر"، مع الكوميديان أكرم حسنى بعد إجازة عيد الفطر، وقالت لبلبة لـ"الخليج 365"، إن هذا الفيلم يجمعها بالمخرج محمد سامى للمرة الأولى، وكذلك الفنان أكرم حسنى، معربة عن أمنياتها بتقديم أفضل ما لديها من خلال دورها بالفيلم.

وأعربت النجمة لبلبة عن تفاؤلها بهذا الفيلم، خاصة أن القائمين عليه جميعهم على قدر كبير من النجاح والموهبة.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى.

يذكر أن النجم أكرم حسنى ظهر كضيف شرف في مسلسل "لؤلؤ" مع النجمة مى عمر من خلال شخصية "أشرف جبنة" وهو شاعر غنائى يقابل لؤلؤ بعد معاناة ويعرض عليها عدد من الأغانى وبعد إلحاح منه توافق على الحصول على أغنية من كلماته وتغنيها معه في حفلها.